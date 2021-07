Beşiktaş, yıldızlarını bekliyor!

Son şampiyon Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon en başarılı isimleri olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’ın transferi noktalandı ve her iki oyuncu da önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta ter dökecek. Siyah-Beyazlılar her iki oyuncuya da bu hafta imzaları attırmayı planlıyor. Her iki oyuncu için Beşiktaş’ın kasasından 7,5 milyon euroluk bonservis ödemesi çıkacak. Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda tutmasını istediği her iki isimle de yönetimin anlaşması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Beşiktaş Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferinde son detayları görüşüyor. Ghezzal ile 4 yıllık sözleşme için uzlaşma sağlayan siyah beyazlılar, Cezayirli oyuncunun bonservisi almaya çok yaklaştı. Leicester City ile 2,7 milyon Euro karşılığında anlaşmaya çalışan Beşiktaş, İngiliz ekibinin yanıtını bekliyor. Siyah beyazlılar, Rosier için ise Sporting ile 4,5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Beşiktaş yönetimi, harcama limitlerini aşmamak için Fransız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralamayı da gündemine aldı. Bu durumun gerekleşmesi halinde 24 yaşındaki sağ bek 1 yıl daha kiralık olarak forma giyecek.

Sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonu geçerlilik kazanacak. Siyah beyazlılar Ghezzal ve Rosier transferlerini bu hafta tamamlayıp, 2 oyuncuyu da İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Transferlerin resmiyete kavuşması halinde Beşiktaş Kulübü, Ghezzal ve Rosier için yaklaşık 7,5 milyon Euro ödeyecek.