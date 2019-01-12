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Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Hırvat yıldız Alen Halilovic’in transferi için Milan'la anlaştığı iddia edildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:14
Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi

Hırvat oyuncu, menajeri Mirsad Türkcan ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde Milano’da bir restoran çıkışında görüntülenmişti.

Kulüp kaynakları bunun bir tesadüf olduğunu söylese de bugün İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Sky Italia’nın haberine göre Beşiktaş, Halilovic transferi için Milan’la büyük ölçüde anlaştı. Sadece ufak pürüzlerin kaldığı ve transferin yakın zamanda açıklanabileceği bildirildi.

Bu sezon sadece 60 dakika süre alabilen 22 yaşındaki oyuncu forvet arkası ve kanatlarda görev alabiliyor.

Ajansspor

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:14
  1. Beşiktaş
  2. alen halilovic
  3. milan
  4. Mirsad Türkcan
  5. Fikret Orman

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