Beşiktaş yetmedi Edremit’e de çökmüş

Dürüst ilkeli ve belgeli habercilik anlayışından taviz vermeyen Akit, CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzlukları ve tüyü bitmemiş yetimin hakkına yönelik gaspları belgelemeye devam ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Balıkesir Edremit’te villasına havuz yaparak mülkiyeti CHP’li Edremit Belediyesi’ne ait olan iki parsele çöktüğü ortaya çıktı.

Yolunu buldu

Yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği, kamu mallarının partizanlara peşkeş çekildiği CHP’li Beşiktaş Belediyesi ile ilgili rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Bahçelievler’de sıradan bir apartman dairesinde ikamet ederken başkanlık koltuğuna oturur oturmaz 67 bin TL’ye ultra lüks villa kiralayan, eşine yaklaşık 2 milyon liralık cip satın alan ve görevdeki ilk yılında Kaz Dağları’nın eteğinde 2 adet triplex sahibi olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce 50 metre ilerisinde mevcut bir yol bulunmasına rağmen 750’şer metrekare arazi içindeki deniz manzaralı ultra lüks villalarının önünde bulunan zeytin ağaçlarını keserek kendisine özel yol açtıran CHP’li Başkan Akpolat’ın şimdi bitişikte bulunan kamuya ait 2 adet parsele çökerek kendi arazisine kattığı öğrenildi.

Kaçak havuz

Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Narlı Köyü’nde 117 pafta, 367 adada bulunan 7 ve 8 numaralı parsellerin sahibi olan Akpolat, mülkiyeti Edremit Belediyesi’ne ait olan bitişikteki 9 ve 10 numaralı parselleri gasp ederek içinde kaçak yapılaşmaya gitti. CHP’li başkan, yarısını kendisine ait 8 numaralı parsele inşa ettiği ultra lüks yüzme havuzununun diğer yarısını Edremit Belediyesi adına tapulu olan ve tamam 77,14 metrekare olan 10 numaralı parsele taşırdı. Bununla yetinmeyen Akpolat, sözkonusu parseli tamamen içine alacak şekilde bir istinat duvarı yaparak kamu arazisini tamamen kendi arazisine kattı.

Ulaşılamıyor

Skandal arazi gaspı ile ilgili ulaştığımız Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, CHP’li Başkan Rıza Akpolat’ın il dışında olduğunu söyleyerek, kendisine iletmek üzere sorularımızı aldı. CHP’li yetkililer, haber yayına hazırlandığı süre içerisinde herhangi bir geri dönüş sağlamadı.

İnkâr ettiler ama...

Kamu malının gasp edilmesine göz yuman CHP’li Edremit Belediyesi yetkilileri ise söz konusu havuzun 8 numaralı parsel içerisinde yapılmadığını ve herhangi bir usulsüzlük olmadığını iddia ederken, açıklamalarını desteklemeye yönelik belge talebimiz geri çevrildi. İsminin Mehmet Gözen olduğunu söyleyen belediye yetkilisi, “10 numaralı parselin üzerinde herhangi bir havuz veya bahçe duvarıyla ilgili sıkıntı yok” derken, iddialarını ispatlamaya yönelik belge talebimizi ise, “Mülkiyeti belediyeye ait onu inkâr etmiyoruz. Fakat siz kim oluyorsunuz da bilgi istiyorsunuz” diyerek nezaketsiz bir üslupla reddetti.

Villalar da şaibe altında

Öte yandan, 2016’da kurduğu 100 bin lira sermayeli şirketi sürekli zarar ettiği için 4 yıl üst üste vergi ödemeyen CHP’li Akpolat’ın söz konusu vilları bilgisi dâhilinde gerçekleşen ve Sayıştay raporlarına yansıyan 13 milyonluk ‘hayali araç kiralama’ vurgunundan yalnızca 26 gün sonra satın alması akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu.