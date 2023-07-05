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Spor Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-07-05 20:25:00 -
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştiriyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman taktik çalışmalarla geçti. Uzun süreli sakatlık yaşayan futbolcuların da yer aldığı antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş, akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman taktik çalışmalarla geçti.

Isınma ve streching hareketleriyle başlayan antrenman, alan savunmasının uygulandığı taktik saha yerleşimi ile devam etti.

2'nci bölümde iki grup halinde yapılan pas çalışması ve çift kale maçlarla idman sona erdi.

Antrenman öncesi Asbaşkan Emre Kocadağ, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Şenol Güneş'in oldukça hararetli mini bir toplantı yaptıkları gözlendi.
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Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlık yaşayan iki futbolcudan Cenk Tosun sahada koşu çalışmalarına başlarken, Tayyip Talha saha kenarından antrenmanı seyretti.

Öte yandan izni devam eden Saiss haricindeki tüm milli futbolcular idmanda yer aldı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.

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