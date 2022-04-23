Beşiktaş yeni Güven'ini buldu!

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın'ın yerine Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takım, sezon sonunda kontratı bitecek olan golcü oyuncu Güven Yalçın ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Kara Kartal, oyuncu ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş bir süredir takip ettiği Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı.

Görüşmeler başladı

Güven Yalçın'ın ayrılma ihtimalinin artması üzerine listedeki isimleri güncelleyen Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'da aradığını bulamayan Halil Dervişoğlu ile görüşmeleri başlattı.