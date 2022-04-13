Beşiktaş yeni forvetini buldu

Michy Batshuayi ile ayrılık kararı alan ve son günlerde adı Alexander Sörloth ile anılan Beşiktaş, Michael Olunga ile el sıkıştı. Al-Duhail'de inanılmaz bir sezon geçiren Michael Olunga'nın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği öne sürüldü.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Michy Batshuayi ile devam etmeyeceklerini dile getirmişti. Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Michael Olunga'da karar kıldığı ortaya çıktı. Sörloth'la da temas kuran Siyah-Beyazlıların Michael Olunga ile gelecek sezon için söz kestiği öğrenildi.

Ceyhun Kazancı'nın tercihi Olunga oldu

Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga, bu sezon 25 maçta attığı 26 golle adından söz ettirmişti. Ceyhun Kazancı'nın kariyerinin en olgun döneminde ve fiziksel açıdan Süper Lig 'e oldukça uygun olduğunu düşünmesi sebebiyle Michael Olunga'ya yoğunlaştığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Akşam