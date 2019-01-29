Beşiktaş, yeni Babel'i Fransa'da buldu İngiliz ekibi Fulham'a gönderilen Ryan Babel'in yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Marsilya'da forma giyen Clinton N'Jie için teklifte bulundu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marsilya'nın kanat oyuncusu Clinton N'jie'yi kiralamk istiyor. BİP Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Marsilya'nın 25 yaşındaki forveti Clinton N'Jie için temaslarda bulunuyor. Marsilya'ya oyuncuyu kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, Fransız kulübünün cevabını beklemeye geçti. Kartal, Babel'in yerini doldurmak istiyor Beşiktaş, N'Jie'yi Fulham'a gönderilen Ryan Babel'in yerini doldurmak için düşünüyor. Bu sezon Marsilya formasıyla 7 maça çıkan N'Jie, 1 gol kaydetti.

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