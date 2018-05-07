Beşiktaş yara sardı! Vodafone Park'ta 2 gol, 2 kırmızı kart

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda fırtına gibi esen Beşiktaş mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Tosic ve Adriano kaydetti. 61. dakikada Tosic gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmasına rağmen, Kartal evinde kazanmasını bildi.

Kayserispor'da da Umut Bulut mücadelenin 90. dakikasında itirazlarını devam ettince kırmızı kart görerek maçı tamamlayamadı.

Galatasaray mağlubiyeti ile zirvede rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş aldığı galibiyet ile takibini sürdürdü.

Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 65'e yükseltti. Kayserispor ise 44 puanda kaldı.