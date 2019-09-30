Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?30 Eylül 2019 Pazartesi 20:47
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı 3 Ekim Perşembe günü başlayacak. İşte, Beşiktaş Wolverhampton maçının tüm detayları...
Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında üç puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. 3 Ekimp Perşembe akşamı Beşiktaş, Vodafone Park'ta İngiliz ekibini konuk edecek. Saat 19.55'te başlayacak maçta vusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Harald Lechner düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN Sport1'den naklen yayınlanacak.
İşte, K Grubu puan durumu
3 Ekim Perşembe
19.55 Beşiktaş-Wolverhampton
19.55 Braga-Slovan Bratislava
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