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Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:47
Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı 3 Ekim Perşembe günü başlayacak. İşte, Beşiktaş Wolverhampton maçının tüm detayları...

Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında üç puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. 3 Ekimp Perşembe akşamı Beşiktaş, Vodafone Park'ta İngiliz ekibini konuk edecek. Saat 19.55'te başlayacak maçta vusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Harald Lechner düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN Sport1'den naklen yayınlanacak.

İşte, K Grubu puan durumu

3 Ekim Perşembe

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton

19.55 Braga-Slovan Bratislava

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 20:47
  1. Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Beşiktaş
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  6. UEFA Avrupa Ligi K Grubu

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