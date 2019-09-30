Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı 3 Ekim Perşembe günü başlayacak. İşte, Beşiktaş Wolverhampton maçının tüm detayları... Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında üç puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. 3 Ekimp Perşembe akşamı Beşiktaş, Vodafone Park'ta İngiliz ekibini konuk edecek. Saat 19.55'te başlayacak maçta vusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Harald Lechner düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN Sport1'den naklen yayınlanacak. İşte, K Grubu puan durumu 3 Ekim Perşembe 19.55 Beşiktaş-Wolverhampton 19.55 Braga-Slovan Bratislava

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