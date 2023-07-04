Beşiktaş Velde'nin peşinde

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

N'Koudou'yla biten sözleşmesinin ardından yollarını ayıran, Redmond'la da henüz sözleşme uzatamayan Beşiktaş, özellikle kanat rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Lech Poznan'da forma giyen Norveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde'yi transferi gündemine aldı.

Norveç gazetesi Nettavisen ise; Lech Poznan'ın, Kristoffer Velde için en az 5 milyon Euro bonservis talep ettiğini belirtti.

Kulüp sözcüsü noktayı koydu

Lech Poznan'ın takım sözcüsü Maciej Henszel ise çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kristoffer Velde'ye çok fazla ilgi ve teklif var, ancak hepsi Lech tarafından reddedildi. Kulüp bu transfer döneminde Norveçli oyuncuyu satmakla ilgilenmiyor. Bu konuyu en erken bir yıl içinde ele alabiliriz, burada başarılı bir sezon daha geçirdikten sonra!" ifadelerini kullandı.

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Velde'nin istatistikleri

Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Velde, geçtiğimiz sezon takımıyla 48 resmi maça çıkmış ve 23 gollük katkı (16 gol - 7 asist) sağlamıştı.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kulüp takımındaki başarılı performansı sonrasında Norveç Milli Takımı'na çağrılmış ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne karşı oynanan EURO 2024 Eleme maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirmişti.