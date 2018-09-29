Beşiktaş ve Kayserispor'un ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.29 Eylül 2018 Cumartesi 18:35
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
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İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Vida, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Adem Ljajic, Babel, Vagner Love
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş
KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Rotman, Mensah, Varela, Chery, Bilal, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam
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