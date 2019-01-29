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Beşiktaş ve Fenerbahçe yılın takasında anlaştı!

Bu sezon zorlu süreçler geçiren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı'nın takası konusunda el sıkıştı. Resmi imzalar, iki kulübün oyuncularla yapacağı görüşmelerin ardından atılacak.

29 Ocak 2019 Salı 22:22
Beşiktaş ve Fenerbahçe yılın takasında anlaştı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası konusunda anlaşmaya vardı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay için bir kez daha temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Şener Özbayraklı'nın teklife dahil edilmesinin ardından siyah-beyazlıların inadını kırdı.

Şenol Güneş'in takımda görmeyi talep ettiği Şener ile birlikte bir miktar parayı da kasasına götürecek olan Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle son teklifi kabul ettiği belirtildi.

24 saat içinde açıklanması bekleniyor

Gün içinde yapılan transfer zirvesinde yapılan anlaşmanın ardından resmi imzalar, iki kulübün oyuncularla yapacağı görüşmelerin ardından atılacak.

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Beşiktaş ise, Tolgay ArslanŞenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakmış ve yapılan görüşmelerin ardından takıma geri dönmesinin de zarar verebileceği yönünde bir görüş ortaya çıkmıştı.

(Sporx)

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:22
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Tolgay Arslan
  4. Şener Özbayraklı
  5. Ersun Yanal
  6. Şenol Güneş

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