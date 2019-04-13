Beşiktaş ve Başakşehir’in 11’leri belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-M.Başakşehir karşılaşmasının 11’leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda Quaresma ve Adriano, Başakşehir’de ise Epureanu kadroda yok.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-M.Başakşehir mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano kadroda yer almadı. Başakşehir’de de takımın önemli isimlerinden Epureanu yok. Karşılaşmanın 11’leri şu şekilde:

Beşiktaş: "Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Atiba, Medel, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz."

M.Başakşehir: "Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho."

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