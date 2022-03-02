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Spor Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi
Spor

Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi

Beşiktaş, Kayserispor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 22:40:00 -
Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi

Beşiktaş ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kayserispor, Trabzonspor'la eşleşti

Karşılaşma iki takımın da karşılıklı ataklarıyla başlarken 6. dakikada Gavranovich, Kayserispor'u öne geçiren golü attı. Beşiktaş bu gole 43. dakikada Rosier'le cevap verirken mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçtaki yüksek tompa ikinci yarıda da devam ederken konuk ekipte Miguel Cardoso, 65. dakikada skoru belirleyen golü attı ve Kayserispor maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan elenirken yarı finale yükselen Kayserispor'un rakibi Trabzonspor oldu.

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