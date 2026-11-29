UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Hapoel Beer-Sheva maçında, Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcü polisinin sert müdahalesi üzerine çıkan arbedeye katılan Galatasaray taraftarı Oğuzhan Şirin, o anları Rize'de anlattı. Şirin, tribüne koşma nedenini şu sözlerle açıkladı: “Biz de bunları görünce kendi milletimize bu yapılıyor diye dayanamadık, koştuk. Tek amacımız da polisi tribünün dışına püskürtmekti.”

Olay sırasında Şirin'in yanında yer alan Fenerbahçe taraftarı Eren Pullu da Rize'deki açıklamada yaşadıklarını aktardı.

Şirin: “Tribünde biber gazı kullanılmaz”

Batum'a Türk takımını desteklemek için arkadaşlarıyla plan yaparak gittiklerini söyleyen Şirin, sabahı meydanda Beşiktaşlı taraftarlarla geçirdiklerini ve maça “milli maç gözüyle” baktığını belirtti. Şirin'in anlatımına göre 30-40'lı yaşlarda iki Beşiktaşlı taraftar Filistin bayrağı açarken tribüne 20-30 kadar polis indi; Beşiktaşlılar bu iki kişiyi korumak için müdahale edince arbede yaşandı.

“Polis aniden, çok çabuk bir şekilde biber gazı sıkmaya başladı. Aşırı fazla kullandılar” diyen Şirin, polis tribünden çekilince olayların kapandığını ve herkesin maçına döndüğünü söyledi. Galatasaraylı taraftar olayların çıkışını, “Olaylar tamamen Gürcü polisinin iş bilmezliği diyelim. Tribünde biber gazı kullanılmaz” sözleriyle değerlendirdi.

Karşı tribünde İsrail'den gelen “yaklaşık 300 kişi falan” olduğunu tahmin eden Şirin, onların İsrail bayraklarını rahatça açtığını, kendi tribünlerinde görünen 3-4 Filistin bayrağına ise polisin her seferinde müdahale ettiğini öne sürdü: “İsrail bayrağı serbestti, Filistin bayrağı yasaklı gibi davranılıyordu.”

Arbede fotoğrafı “Özgür Filistin” yazısıyla tişörtlere basıldı

Gürcü polisiyle arbede sırasında çekilen fotoğrafının “Özgür Filistin” yazısıyla tişörtlere basıldığını Türkiye'ye döndükten sonra gördüğünü söyleyen Şirin, “Zulme karşı mukavemet her zaman insana gurur verir” dedi. Annesiyle babasının kendisi için endişelendiğini, akrabalarının ise gurur duyduklarını söylediğini aktardı.

Yaklaşan Galatasaray-Beşiktaş maçına da değinen Şirin, “inşallah dostane bir maç geçer” temennisinde bulundu; gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu söyleyip ekledi: “Biz yurt içinde birbirimizi yiyebiliriz ama yurt dışında hepimiz Türk milletiyiz. Hep birbirimize destek olacağız.”

Fenerbahçeli Pullu tribüne Adana Demir formasıyla çıktı

Erzurumlu ve Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Eren Pullu, maça tişörtle geldiğini, bir arkadaşının “Niye formayla gelmedin?” sorusu üzerine arabada gördüğü Adana Demir formasını giydiğini anlattı. Pullu, polis taşkınlık yapınca Şirin'in koştuğunu görüp peşinden gittiğini belirtti: “Polis bir anda biber gazlarıyla saldırmaya başladı. Üstlerine falan atladılar.”

Açılan bayrağa sahip çıktıklarını vurgulayan Pullu, “Haksızlık için açılmış bir bayrak o. Biz de o haksızlığa göz yummadık. Yummamaya çalıştık en azından” ifadelerini kullandı. Pullu, seremonide Beşiktaşlı futbolcuların el sıkmadığını gördüklerini belirterek “Bence doğru olanı yaptılar” dedi.