Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'ın ardından Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i transfer ettiğini resmen açıkladı.06 Ocak 2019 Pazar 16:30
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, defansa da bir takviye yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp transferi resmen duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
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