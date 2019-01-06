Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, defansa da bir takviye yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp transferi resmen duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz.

Beşiktaş JK