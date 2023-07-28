Beşiktaş transferde hız kesmiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Tirana’yı 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için avantajlı bir skor oldu"

"Sezonun ilk maçı. İyi çalışan oyuncularımızı 90 dakika içinde göreceğimiz maçtı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip 2 maç oynadı. Onlar da bayağı zorladılar. Fiziksel olarak dalgalanmalar olabilir ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun hakimiyeti iyiydi. Tüm oyuncular elinden gayreti gösterdi, tebrik ediyorum. Seyirci de bizi yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim için avantajlı bir skor oldu."

"Hedefimiz 3 kulvarda yarışmak"

"Hedefimiz 3 kulvarda yarışmak, her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç de değişiklik yapmayabilirdik, 3 tane yaptık. Alacağımız oyuncular, eldeki oyuncular var, rekabette takımın bir parçası olduğunu gösterecek."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız"

"Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız. Güzel bir ortam var. Bunu oyun kalitesi olarak göstermek istiyoruz."