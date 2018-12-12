Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışta

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.



Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabaka için belirlenen bilet fiyatlarının 125 ile bin lira aralığında olduğu aktarıldı.



Trabzonspor maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 335 lira



Kategori 2: 305 lira

Kategori 3: 275 lira

Kategori 4: 245 lira



Kategori 5: 215 lira



Kategori 6: 185 lira



Kategori 7: 135 lira



Kategori 8: 125 lira

VIP: 800 lira



1903 A-E Blok: 800 lira



1903 B-D Blok: 850 lira



1903 C Blok: Bin lira