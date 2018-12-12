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Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışta

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:13
Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışta

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabaka için belirlenen bilet fiyatlarının 125 ile bin lira aralığında olduğu aktarıldı.

Trabzonspor maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 335 lira

Kategori 2: 305 lira

Kategori 3: 275 lira

Kategori 4: 245 lira

Kategori 5: 215 lira

Kategori 6: 185 lira

Kategori 7: 135 lira

Kategori 8: 125 lira

VIP: 800 lira

1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: Bin lira

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:13
  1. Beşiktaş
  2. bilet fiyatları
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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