Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat kaçta maçın hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler son dakika belli oldu. Süper Lig’in 16. Hafta maçlarında Beşiktaş-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Trabzonspor maçın başlama saati 19:00. Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakemi kim?

Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Beşiktaş ile Trabzonspor 16 Aralık Pazar günü, karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park) maçını Halil Umut Meler yönetecek. 25 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 25 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak.