Beşiktaş, Trabzonspor karşısında dağıldı Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu.

Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde Trabzonspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Ayrıntılar geliyor...

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