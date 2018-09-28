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Beşiktaş topu yere indirmeye hazırlanıyor

Teknik Direktör Güneş'in artık ilk 11'de başlatacağı Adem Ljajic'le birlikte siyah-beyazlılar orta yapmayı ikinci plana itecek, pas oyunuyla sonuca gidecek

28 Eylül 2018 Cuma 08:24
Beşiktaş topu yere indirmeye hazırlanıyor

Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte ilk iki sezonda Barcelona'nın tiki-taka oyunundan izler sunarak rakiplerini pas futboluyla dağıtan ve şampiyonluklara koşan siyah-beyazlılar yeniden bu sisteme dönerek orta yapmayı ikinci plana itecek. Bu değişim İtalya Serie A'da Inter, Roma gibi dev kulüplerin formasını giyen Adem Ljajic'in transfer edilmesiyle birlikte başladı. Amaç; takımın hücum aksiyonlarında en çok rol alan isim olan Ricardo Quaresma'yı rahatlatmak. Portekizli yıldızın artık 35 yaşında olması sebebiyle erken yorulmaya başladığını fark eden Şenol Güneş'in, Ljajic'le birlikte rakiplere ortadan da saldırarak hücuma zenginlik getirecek.

Oyunculara şut emri

Geçtiğimiz sezondan bu yana rakiplere çoğunlukla orta yaparak hücum eden siyah-beyazlılar, Ljajic’in ara paslarından, oyun görüşünden faydalanmayı amaçlıyor. Fenerbahçe maçında oyuna sonradan giren Boşnak asıllı yıldız da takıma daha çok katkı yapmak istiyor. Öte yandan Şenol Güneş’in antrenmanlarda sık sık görüşmeler yaptığı Ljajic’e şut çekmesi için de direktif verdiği öğrenildi. Asistleri ve kilit paslarıyla öne çıkmasının yanı sıra ceza sahası çevresinden isabetli şutlar çekmesiyle de bilinen yıldız futbolcudan, rakip kaleye bol bol şut göndermesi istendi. Ljajic geçen sezon Torino’da 6 golünün 4’ünü ceza sahası dışından bulmuştu. Hoca diğer oyuncularından da şut sayılarını çoğaltmalarını talep etti.   

Lens solu kaptı
F.Bahçe derbisinde sol kanatta görev yapan ve performansıyla göz dolduran Jeremain Lens'in, yarın oynanacak Kayserispor maçında da aynı bölgede forma giymesi bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in taktik çalışmalarda da Lens'e sol kanatta görev verdiği gelen bilgiler arasında.

Ben asla küfretmedim
Caner Erkin, geçtiğimiz sezon M. Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. Erkin, küfür iddialarını reddederken, mahkeme duruşmaya gelemeyen tanık Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkardı. 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 08:24
  1. Kayseri
  2. beşktaş

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