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Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun açıklaması
Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun açıklaması

Antalyaspor mücadelesi öncesi yeni transfer Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Cenk Tosun hafta sonuna kadar karantinada. Hafta sonundan sonra durumuna ve nasıl kullanacağımıza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:37:00 -
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeniden kadroya katılan Cenk Tosun için konuştu.

Cenk Tosun'un takıma katılmadığını söyleyen Yalçın, "Cenk Tosun hafta sonuna kadar karantinada. Herhalde evinde çalışmaları yapıyor. Gelsin konuşalım, henüz konuşamadık. Antrenman durumunu bilmiyoruz. Devamlı çalışıyorsa, bizle de başlar. Durumuna ve nasıl kullanacağımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

İlk 11'de başlayan Ljajic için de mesaj yollayan teknik adam, "Adem Ljajic'in durumu iyi. Kafadan başlatalım diye düşündük, artık oynaması lazım. Fizik olarak da iyi seviyeye geldi" dedi.

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