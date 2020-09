Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın taraftara sabır çağrısında bulundu:

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer için bütçelerine uygun davranmaları gerektiğini belirterek, siyah-beyazlı taraftarların sabırlı olmasını istedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, "Bütün takımları zorlu bir süreç bekliyor. Hem ekonomik olarak hem kadro kurma ve transfer anlamında. Yüksek bütçeli oyuncuları kadromuza katmak zorlaştı." diye konuştu.





- "Takıma katılacak oyuncular var, biraz beklememiz gerekecek"





Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütçe kısıtlaması nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını söyleyen Yalçın şunları belirtti:

"Geçen sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki oyuncumuz kontratını feshetti, kiralık oyuncularımız ayrıldı, boşa çıkanlar ayrıldı. Burak Yılmaz hariç gidenlerin hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi. Burak da ayrılarak kulübe ekonomik katkı yaptı. Kendisine teşekkür etmiştik. Almak istediğimiz oyunculara bakınca, bazı oyuncularımızın gitmesi gerekiyor, bazı oyuncuları da almamız gerekiyor. Bütçe kısıtlamamız var. 30 milyon euro civarında bütçemiz var. Yaşadığımız zorluk burada. Federasyon da bu kısıtlamayı koyduğu için istediğimiz transferleri yapamıyoruz. Sezon bittiğinde 8-10 oyuncu demiştim. Hala arkasındayım. Alınacak oyuncuların dördü camiayı havaya sokacak oyuncu olması lazım. Diğerleri alternatif oyuncular olmalı hem de bütçeye uygun olmalı. Belli bir sınırın içinde kalmamız gerekiyor. Şu an aldığımız oyuncular bütçe olarak uygun. Biraz bu tarafından bakmak lazım. Diğer tarafından bakınca eleştiri alıyoruz geç kaldığımızla ilgili. Transferin bitmesine zaman var. Görüştüğümüz oyuncular var. Takıma katılacak oyuncular var, biraz beklememiz gerekecek. Bunu yapmak zorundayız. Böyle bir pandemiyi kimse beklemiyordu, herkes ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Hepimiz buna ayak uydurmak zorundayız. Biraz gerideyiz ama arayı kapatırız."





- "3-4 günlük antrenmanla 90 dakika oynayan oyuncularımız vardı"





PAOK maçına hazır olmadıklarını kaydeden Sergen Yalçın şunları aktardı:

"Sezonu 3. sırada bitirdik. Ulaşabileceğimiz pozisyona ulaştık. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını normalde oynamamız gerekiyor. Normalde eylülde oynamamız gereken maçı hazırlık döneminin 10. gününde oynadık. Bu bizi çok hazırlıksız yakaladı. Eleştiri aldık normal bu eleştiriler. Bunlar bahane mi kimine göre bahane kime göre değil. 3-4 günlük antrenmanla 90 dakika oynayan oyuncularımız vardı. Bu kadar kısa sürede takımı hazırlamak kolay değil. Turu geçebilir miydik, geçebilirdik. Oynadığımız takım bizden daha hazır takımdı. Kaybedebiliriz, bu oyunun içinde bunlar var. Sivas ve Antalya maçları daha olumluydu. Genç arkadaşları görme imkanı bulduk. Medyada hoca basına televizyondan mesaj verdi deniyor. Başkanla her gün beraberiz. Birlikte planlama yapıyoruz. Zaten böyle olması gerekiyor. Tek başıma planlama yapamam. Her zaman her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Birlikte plan yapıyoruz. Benim onay vermem yeterli değil, transfere onay veren birçok birim var."





- "Balotelli transferine ben onay vermedim"





Siyah-beyazlıların bir süre önce gündemine gelen Mario Balotelli transferine kendisine onay vermediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Balotelli transferine ben onay vermedim. Benim için soru işaretleri olan bir oyuncu. Net bir oyuncu değil. Bu sorumluluğu alamam. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu alıp riske girmek istemem. Yönetime 'siz sorumluluk alabilirseniz alınabilir' dedim. Yapılan transferlerde yönetimin önerdiği oyuncuları da takip ediyoruz. Maliyeti seviyesi uygunsa bizim kapımız herkese açık. Sadece hoca onay vermedi cümlesiyle işi kapatmak doğru değil. Ortak karar veriyoruz birçok oyuncuya. Yüksek bütçeli oyuncu almak kolay değil. Zor bir süreç yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer ettikleri oyuncuların Anadolu takımlarında oynarken aldıkları parayla geldiklerini söyleyen Sergen Yalçın şunları belirtti:

"4-5 seneli kontratlar var. Sürekli çalışıyoruz bunları doğru bi hale getirmek için. Bütçeyi de yüksek tutmamaya çalışıyoruz. Aldığımız oyuncuların bütçesini biliyorsunuz. Hemen hemen aynı bütçelerle geldiler. Anadolu da ne oynuyorlarsa o bütçeye geldiler. Hem oynayacak hem kadro genişliğinde bulunacak oyuncular aldık."





- "Burası PAF takım değil Beşiktaş her zaman hedefe oynar"





Genç oyuncu oynatmadığı yönündeki eleştirilere karşı çıkan Sergen Yalçın, "Altyapımızdan 4-5 oyuncu zaten vardı, Hasic döndü. Atakan'ı aldık. Geçen sene 19 yaşında iki oyuncuyu haftalarca oynattım. Çok fazla genç oyuncumuz var ve zaman zaman kullanıyoruz. Genç oyunculara değer veriyoruz. Genç oyuncu için çaba sarf ediyoruz. Burası PAF takım değil Beşiktaş her zaman hedefe oynar. Güzel bir karma yapıp hedefe oynamak istiyoruz. 50-60 maç oynayacak bir kadro genişliğine sahip değilim. Başkan ve yöneticiler ciddi bir şekilde çalışıyor. Umarım kısa zamanda ligi ve avrupa kupayı oynayabilecek bir hale getirebiliriz.





- "Santrafor tartışılmayacak bir oyuncu olmalı"





Santrafor transferinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Sergen Yalçın şunları belirtti:

"Santrafor transferi olsa çok daha iyi olurdu tabii ki. Santrafor bizim için çok önemli bir bölge, bu bölgede hata yapamayız. Montero büyük maliyeti olmayan genç bir oyuncu. Atletico Madrid oyuncusu, gelecek vadeden oyuncu. Santraforun maliyeti yüksek olacak. Beşiktaş santrafora gider alır gelir. Kafamızda soru işareti olan oyuncuyu alamayız. Santrafor konusunda o yüzden ağır hareket ediyoruz. Balotelli'de kafamızda soru işareti var. İyi bir oyuncu olabilir ama net değiliz. Bana göre kimse net değil. Geldiğinde oynayacak, maç kazandıracak oyuncuya ihtiyacımız var. Larin'den de memnunuz. Katkı sağlıyor ama oraya mutlaka birini almak zorundayız. Bunun saklanacak bir tarafı yok. Daha etkili oyuncu almalıyız. 4-5 bölgede sıkıntılıyız. Transfer devam ediyor, Avrupa'da bile yeni yeni transferler başladı. Camiamızı zora sokmak, geleceğimizi kapatmak istemiyoruz. O yüzden bazı transferleri sabrederek yapacağız. Bu süreç biraz zorlu geçecek ama önümüz aydınlık. Santrafor tartışılmayacak bir oyuncu olmalı. Aldığımızda niye gol atmıyor, niye pres yapmıyor diye konuşmamalıyız."

Fatih Aksoy konusunda gereksiz bir gündem oluşturulduğunu ve Rıza Çalımbay ile genç oyuncu ile ilgili konuşmadığını söyleyen Sergen Yalçın şunları belirtti:

"Rıza hoca ile konuşmadım, olumlu bir rapor da almadım. Fatih Aksoy yetenekli bir oyuncu. Bu konulara çok fazla takılıyoruz. Bir karar verdik ve bunu uyguladık. Belki çok iyi yerlere de gelebilir, inşallah da gelir. Karar verip uygulamak zorundayız. Bazı takasları yapmak zorundayız. Belki taraftar memnun olmayacak diye söylemiştim. Bu kadar önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum. Neden bu kadar gündeme geldiğini de anlamıyorum. Sivas'ın Fatih'le ilgili bir teklifi de olmadı. O bölgede oynayacak oyuncularımız var. O yüzden kadromuzda düşünmedik. Böyle bir karar verip uyguladık, saygı duymak zorundayız. Maç kaybedebiliriz, bu oyun zor bir oyun. Niye öyle yaptık, niye böyle diye konuşamayız her maç sonrası. Karar vermek ve uygulamak zorundayız. Bazen doğru, bazen yanlış oluyor. Hepimiz insanız."





- "Keşke gitmese dediğim Elneny olabilir"





Gidenler arasında sadece Elneny'nin ayrılmasını istemediğini aktaran Yalçın, "Keşke gitmese dediğim Elneny olabilir. İyi bir oyuncuydu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncuydu. Rakamı çok yüksek bir oyuncu. Arsenal'den bir oyuncuyu tekrar getirmek kolay iş değil. Gidenlerin hepsi belli bütçelerin üzerinde oyunculardı. Onların gitmesi de kulübe katkı sağladı. Bütçeyi sınıra getirmek için bazı oyuncuların ayrılması gerekiyordu. Federasyonun verdiğinin en az 1,5 katında bir kadroydu. Fena oyuncular değildi gidenler. Performanslar bizim eleştirilmemize sebep olacak, onu da biliyorum. Yaptığımız işin karşılığı bu. Hata yaptığınız zaman eleştiriye açık olmalısınız. Bunu da biliyorum. Zor bir iş yapıyoruz ama taraftarımızın bilmesi gereken şu, camiamızın sağlığı ve huzuru için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, bana denk geldi ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Douglas'ın PAOK maçından önce oynamak istemediği şeklindeki haberler ile ilgili de konuşan Yalçın, "Maçtan önce Douglas ile konuştum. Oynatmayı düşünüyorum dedim. Oynayabilir misin dedim. O da kendini hazır hissetmediğini söyledi. Oyuncu bize doğruyu söyledi ve oyuncuyu kullanmadık. Büyütülecek bir şey yok. 10 günlük bir süreçte Dorukhan, Douglas gibi sakatlık geçirmiş oyuncuları 10 günde maça hazırlamak zor. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, iyi niyetli oyuncular. Ligi 4. bitirsek daha iyiydi. İki tane ön eleme oynayacağız. Bir de o çıktı başımıza. Direkt katılacağımız turnuva için ön eleme oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Şu an en güvende olduğumuz yer kale"





Kaleci transferi yapmayacaklarını kaydeden Yalçın, "Kalede problem yok. Ersin'e güveniyoruz. Utku da bizi ikna etti. Kaleci almayı düşünmüyorum. Ersin ve Utku ile devam edeceğiz. Herkes yabancı kaleci alalım diyor almayacağız. Onların iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Şu an en güvende olduğumuz yer kale." şeklinde konuştu.

Forvet transferine değinen Yalçın, "Ze Luiz, Kalinic, Cisse ve Aboubakar listemizde var. 1-2 tane daha adayımız var. Aboubakar iyi oyuncu, taraftarın sevdiği oyuncu. Ciddi bir sakatlık problemi var, net bir bilgi sahibi değilim. Sakatlıktan geçebilir mi onu da bilmiyorum. Kalinic, Cisse bizim listemizdeki isimler. En doğru olanı en kısa sürede almak istiyoruz. Mutlaka biri olmak zorunda." diye konuştu.





- "Genç oyuncularla ilgili eleştiri almam enteresan"





Genç oyuncularla ilgili eleştirileri cevaplayan Sergen Yalçın şunları belirtti:

"Genç oyuncularla ilgili eleştiri almam enteresan. Benden önceki hocaların oynattığı gençlere bakarsanız net bilgi sahibi olabilirsiniz. Ersin, Utku, Erdoğan, Kartal, Rıdvan, Ersin, Hasic, Güven var. Bu kadar genç oyuncuların pompalandığı bir dönem ilk kez oluyor. PAF ligine hazırlanmıyoruz. Bizi büyük camiayız, şampiyonluğa oynayan bir camiayız. Montero ve Alpay da var. Daha kaç tane genç olması lazım. Bir tane takas yaptık inanılmaz eleştiri aldık. Genç oyunculara değer veriyoruz. Mehmet Ekşi'yi getirdik altyapının başına. Vermemiz gerekenden çok fazla değer veriyoruz altyapıya. Benden önce bu konular çok konuşulmuyordu, bu kadar genç oyuncuyu oynatmama rağmen. Hedefleri olan, oynadığı her maçı kazanmak zorunda olan bir camia. 15-20 genç oyuncuyla da sezona başlayamayız."

Quaresma'nın transferini düşünmediğini belirten Yalçın, "Quaresma ihtimali yok. Yaş sınırını aşağı düşürmeye çalışıyoruz. Quaresma iyi hizmetler verdi, iyi oyunlar oynadı. Ben de iyi hizmetler verdim. Bir gün gelir futbol oyuncuyu terk eder. Seviyeyi düşürmek zorunda kalırsınız. Quaresma çok yetenekli bir oyuncu buraya hizmet verdi ama artık bitti. Kesinlikle böyle bir planlamamız yok. Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Takımıyla kendi sorununu çözebilirse buranın kapısı Gökhan Töre'ye açık." yorumunda bulundu.

Orta saha ile ilgili de konuşan Yalçın, "Merkezde oynayacak oyuncularımız var Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Mensah, Kartal, Necip var. Necip bizim için önemli bir oyuncu. Aşağıdan gelenlere örnek oyuncu. Amatör ruhla oynayan bir oyuncu. Joker bir oyuncu bizim için. Şu anda sağ bek oynatıyoruz. 2 maçta da gayet iyi performans gösterdi. Belki 6 numara planlamamız olabilir Atiba'nın yanına. 50-60 maç oynayacağız. Sürekli Atiba'yı kullanamayız. Oğuzhan önemli ve yetenekli bir oyuncu. N'diaye planlamamız arasında yok. 32-33 yaş bandında oyuncu takıma katmayı planlamıyoruz. Santrafor için böyle bir açıklık bırakabiliriz." ifadelerini kullandı.





- "Josef'le ilgili net bir şey yok. Sıcak baktığım bir oyuncu"





Josef de Souza transferi ile ilgili de konuşan Yalçın, "Ljajic kenar oyuncusu değil. 6-8-10 diye ayrım yapmıyoruz orta sahada. Kimin oynadığının değil ne yaptığının önemi var. Bizim oyun planımıza uygun oynuyor mu önemli olan bu. Çok yetenekli diye bir oyuncuyu oynatamayız. Bizim istediğimizi yapması önemli. O an için kim uygunsa onunla başlayacağız. Bu tamamen oyuncuların vereceği performansla alakalı. Josef'le ilgili net bir şey yok. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim seviyemize de uygun bir oyuncu. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz." şeklinde konuştu.





- "Hiç kimsenin yapmadığı indirimi Necip yaptı"





Necip Uysal'ın taraftarlar tarafından eleştirilmesine karşı çıkan Yalçın şunları aktardı:

"Bir takım kurarken buraya 20 tane yetenekli oyuncu alamazsınız, 20 genç alamazsınız. Yetenekli oyuncular vardır, fizik gücü olanlar vardır, dişlilerde değişik oyuncular olmak zorunda. Necip bizim için önemli bir oyuncu. Joker olarak kullanabiliriz. Hem 11 olarak hem alternatif olarak kullanabiliriz. Bu tepki çok gereksiz bir tepki. Beşiktaş'tan yetişmiş önemli bir oyuncu. Değerli bir kardeşimiz. Yeni dönem için ciddi bir indirim yaptı. Hiç kimsenin yapmadığı indirimi Necip yaptı. Ondan başka indirim yapan da yok. Kapasitesi sınırlı evet, belli bölgelerde belli şeyleri verecek bir oyuncu. Takımda böyle oyunculara da ihtiyaç var."

Beşiktaş'la yeni bir kontrat görüşmesi yapmadıklarını söyleyen Yalçın, "Beşiktaş'ta kontrata ihtiyacım yok. Benim kontratımda tazminat yok. Beni güvence altına alacak bir şey yok. Gerek de yok. Camia istediği müddetçe buradayım. Kontrat bir şey ifade etmiyor. Zaten buranın adamıyım. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş hocanın kontrat yapmasına gerek yok." diye konuştu.





- "Elimizden geldiğince doğrusunu yapmaya çalışıyoruz"





Yönetimle arasında sıkıntı olmadığını vurgulayan Sergen Yalçın şunları aktardı:

"Öyle algılar yapılıyor ki, hoca yönetime mesaj gönderdi diyorlar. Her gün başkanla beraberim niye buradan mesaj göndereyim. Hoca onay vermedi deniyor. Ne geldi de onay vermedik. Alacağımız oyuncunun kapasitesi belli zaten. Federasyon kısıtlamasından dolayı alsak tescil edemiyoruz zaten. Elimizden geldiğince doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olacağız göreceğiz. Bunu elimizdeki kadro, kazandığımız maçlar gösteriyor. Geçen sezon başladık, olumsuz hava vardı camiada onu değiştirdik. Geçen sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Ana hedefimiz Türkiye'de şampiyonluktur. Çok heyecanlandıramıyoruz şu anda taraftarı. Acele etmeyelim, sabırlı olalım. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Oynayacağımız çok maç var. Uzun bir periyot var. Son periyotta iyi olmak önemli olan. Yarışmacı takım kimliğini korumak. Devre arasında nerede oluruz bunların hepsi muallakta. Bunları zamanla göreceğiz."

Transferde rakiplerinin arkalarında kaldıklarını aktaran Sergen Yalçın, "Rakiplerimizin güçlendiği doğru, zaten iskeletleri var. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray iyi kadroları var. Fenerbahçe transferler yaptı. Onların gerisindeyiz. Şu an için çok yeterli değil aldıklarımız. Oyuncularla görüşüyoruz. Geniş bir kadro istiyoruz. İkinci yarıda 3 günde bir maç oynayacağız. Yavaş yavaş bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Almayı planladığımız isimler var. Ayrılmasını istediklerimiz de var." şeklinde görüş belirtti.

N'Koudou ile ilgili kronik sakat açıklamasına da açıklık getiren Yalçın, "Kronik sakatlığı var dedim ama ağzımdan çıktı. Sürekli sakat olduğundan dolayı dedim. Çocuğu da yakmayım şimdi. İyi oyuncu ama sürekli sakatlık yaşıyor. Tabii ki kullanacağız. 50 maçın yarısında belki kullanırız. Sakatlık oranı yüksek bir futbolcu. Hayali bir konuşma değil. Yetenekli, hızlı, yararlanabileceğimiz maksimum seviyede yararlanmaya çalışacağız. Sakatlığı var, Trabzonspor maçında olmayacak." şeklinde konuştu.

Adem Ljajic ve Domagoj Vida ile ilgili konuşan Yalçın, "Ljajic ve Vida planlamamızda varlar. Oyuncuların bütçeleri çok yüksek. Herhalde yönetim onlandan indirim talep etti, indirirlerse iyi olur." dedi.