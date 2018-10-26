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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Taraftar abartılı davranıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

26 Ekim 2018 Cuma 02:45
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Taraftar abartılı davranıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 mağlup oldukları Genk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama:

"İlk yarı özellikle oyun formatı olarak düşündüğümüz şekilde oynamaya çalışırken, ilk golde taç itirazımız vardı. Rakibin karakteri hızlı hücumdu. Bunları iyi değerlendirebiliyorlar. Oyun olarak kontrollü oynamaya çalışan rakip, golle daha da kontrollü oynamaya çalıştılar. İkinci yarıda da aynı şekilde goller buldular.

İkinci yarı pozisyonlar ürettik ama basit hatalar yaptığımız goller yedik. Bizim için kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Takım ilk yarı oyun disiplininden çok kopuktu. Rakip goller bulunca morali ve gücü arttı. Bizim isteklerimiz kontrolsüz olunca düşündüğümüz oyunu sahaya yanıstamadık."

"TEPKİLERİ, SEVGİLERİ VE BEKLENTİLERİNDEN"

"Tabii, onlar üzüldüler. Üzgünlükleri, sevgilerini ve tepkilerini de abartılı kullanabiliyorlar. Bugün de öyle oldu. Sevdikleri oyunculara tepki göstermeleri, beklentilerinden."

"TESLİM OLUP, YIKILIP, SAVAŞMAZSAK..."

Bu kulüp yönetimiyle başkanıyla taraftarıyla bir bütün. Biz bir ekibiz. Kazandığımızda da, kaybettiğimizde de böyledir. Bugün hatalar benimdir.Geçmişi konuşmak yerine ne yapacağımızı konuşmak lazım. İsteğimizi, oyunumuzu sahaya yanıstamadık. Eleştireceğiz, değiştireceğiz. Bunun altında kalkacağız.

Teslim olup, yıkılıp, savaşmayan bir takım olursanız büyük olamazsınız. Bu mağlubiyetten sonra daha inançlı, daha sabırlı, birlikte gitmemiz gerekiyor. Herkesin takımın başarı için çalışacağını düşünüyorum. Yanlışlar yaparsak daha kötü duruma düşeriz. Bunu yapanlara izin vermemek lazım."

(Sporx)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 02:45
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Genk
  4. UEFA Avrupa Ligi

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