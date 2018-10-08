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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 01:09
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz

Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "İlk yarıda başladığımızda, 11 kişilik oyunda kontrol bizde başladık ama yavaş hücuma çıktık. Rakibin sağdan geleceğini bilmemize rağmen 2-3 defa adam kaçırdık ve bir tane penaltı oldu. Daha hızlı çıkabilseydik, daha iyi pozisyonlar bulabilirdik. Önde olduğu zaman etkisiz olan Adem'i geriye aldığımızda daha etkili oldu. Bu iyiydi, 10 kişi kaldığımız dönem için. 2. yarıda goller attık ama yine sonda bizim için beklenmeyen bir gol yedik. Bütün takım defanstaydi. Sayımızın fazla olması, işimize gelmedi, arkadan gelen oyuncu golü attı. Bizim için kayıp 2 puan. 10 kişi de olsa, 2 puan kaybederek gidiyoruz. Burada kazansaydık, katlamalı gideceğimizi düşünüyorduk. 

''10 KİŞİDEN SONRAKİ KAZANMA ARZUMUZLA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bizim için kayıp 2 puan tabi ki. 10 kişiden sonra ortaya koyduğumuz karakter olumluydu. Bu arzumuzu sahaya yansıtır ve daha üstüne koyup şampiyon olabileceğimizi düşünüyoruz.

''HERKES HERŞEY, GÖRÜYOR''

Maçtaki hakem performansı sorulan teknik adam, "Onlarla ilgili konuşmuyorum, konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Genelleme yapmayı da istemiyorum. Herkes her şeyi görüyor, ne olduğunu görüyor." cevabını verdi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 01:09
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Konyaspor
  4. Süper Lig

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