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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oyun beni çok memnun etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 13:13
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oyun beni çok memnun etti

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Oyuncuları tebrik etmek lazım. Sisteme inanarak buna devam etmeleri değerliydi. İlk yarıda 5.2 saniyede topu geri kazandık, bu bir rekor. Tüm opsiyonları denediler. Belki temiz bir takımız, verdiğimiz iki pozisyonda taktik faul yapabilirdik. Saha parselasyonunun doğru olmasının çok önemli bir desteği var.

Fazla temiz bir takımız. Daha fazla faul yapabilirdik. İki pozisyon verdik, biri gol oldu, diğerid e direkten döndü. Üçüncü bölgeye kadar doğru bir şekilde geldik. Gerisi topu içeri atmak. Puan kaybettik ancak oyun olarak çok şey kazandık.

''Milli ara bize çok iyi gelecek''

Beşiktaş, ligin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Takımdan istediği oyunun oyuncular tarafından sahaya yansıtıldığını belirten Abdullah Avcı, “3. hafta sonunda oyuncu grubumuz istediğimiz oyuna inanılmaz cevap veriyorlar. Rakip sahada devamlı oynayan, kaybettiği topu alan, bütün organizasyonları deneyen, ilk yarı 5.2 saniyede topu geride alan bir takım vardı. Oyunun içinde iki bekimiz de en fazla topla buluşan isimlerdi. Bugün üçüncü bölgeye kadar sorunsuzduk. Geriye dokunmak ve vuruş yapmak kaldı bu sistemde. 2 puan kaybettik ama oyuna inanmak adına çok şey kazandık. Milli takım arasında son bir ivme daha kazanacağız. Devre arası mağlupken tribüne çağırması ve takıma coşkuyu vermesi için taraftara da teşekkür ediyoruz. 2 pozisyon verdik. Biri yediğimiz gol biri de son dakika direkten dönen pozisyondu. Bu oyunun karşılığı bu olamaz ama 2 puan kaybetsek de çok şey kazandık. Milli ara bize çok iyi gelecek. Hazırlık maçı oynamayan oyuncular vardı. Oyun beni çok memnun etti. Bu oyunun karşılığını alacağız” dedi.

“Forvet transferinin olup olmayacağına 48 saat içinde bakacağız”

Burak Yılmaz’ın milli aradan sonra çalışmalara başlayacağını müjdeleyen Avcı, “Burak değnekleri çıkardı. Milli ara sonrası çalışmalara başlayacak. Gazişehir Gaziantep maçından sonra sağlık ekibinden cevap alacağız ve ona göre hareket edeceğiz” dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışması hakkında ise, “Transfer çalışmaları kulüple ortak bir şekilde devam ediyor. Forvet transfer olacak mı olamayacak mı 48 saat içinde ona bakacağız” yorumunu yaptı.

“Doğru oyun tabelaya yansıyacak”

Tecrübeli çalıştırıcı, bir basın mensubunun yeni oyun sistemin takıma sancılı bir şekilde geçip geçmediğine ise “Yeni oyun sancılı geçmedi. Buna bütün oyuncuların inanması önemli. Hazırlık maçlarında istediğimiz oyuncu sayısı ile oynayamadığımız için böyle oldu. Oyun beni ve herkesi memnun etti. İnandığı oyunun karşılığı alıyorsunuz. Bugün berabere kalırsınız ama ileride istediğinizi alırsınız. Üçüncü bölgeye kadar geldikten sonra bir pas ve kaliteli dokunuş devreye girer. Bunu sayısız olarak denememize rağmen bir türlü sonuçlandıramadık. Ama bu oyun böyle devam ettikçe tabelaya doğru yansıyacaktı” şeklinde konuştu.

“Hakemler daha dikkatli olmalı”

Hakemler hakkında fazla yorum yapmak istemediğini belirten Avcı, “Allah hakemlere de yardım etsin. Önümde iki üç faul vardı net bir şekilde devam etti. Maçın erken bittiğini düşünüyorum. Onlara da bizlere de kolaylık versinler. Kimseyi memnun edemeyecekler. Hakemleri konuşmak bize mesafe kat etmez. Daha odaklamalarını daha dikkatli olmaları, kimin ne yaptığını süzmelerini ve oyunu hızlandırması gereken bir performans isterim. Oyuna hızlandırmaları gerektiğini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İlk önceliğimiz forvet”

Avcı, Quaresma hakkında ise “Quarema ile kısa süre çalıştım. Sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Kenar oyuncu transfer şuan önceliğimiz değil. Çünkü seçeneklerimiz var. İç orta saha oyuncuları mevcut kadroda kullanabiliyorum. İçerisinde bir takım seçeneklerimiz var. Ama gerçekleşir bir forvet istiyoruz ilk olarak. Golü içeriye atan bir forvet” ifadelerini kullandı.

Avcı, bozuk zemin sorusu hakkında ise, “İhtisas alanım değil. Ancak Ağustos ayı itibariyle yüksek nem var. Ülkemizdeki diğer statlarda sorun var. Ümraniye’de sıkıntı yok. Biz de milli arada sağlıklı bir zeminle karşılaşacağımızı düşünüyoruz” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:13
  1. Gaziantep
  2. Beşiktaş
  3. Abdullah Avcı
  4. Çaykur Rizespor
  5. Teknik direktör

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