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Spor

Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran açıklama

Stoper arayışlarını sürdüren ve eski futbolcusu Marcelo Guedes'in peşini bırakmayan Beşiktaş, transferi sonlandırmaya çok yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:27:00 -
Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran açıklama

Fransa'da Olympique Lyon forması giyen ve sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların teklifini kabul etti.

Kulübüne ise bu transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önerildi ve aradaki ufak pürüzlerin giderilmesiyle tarafların el sıkışacağı öğrenildi. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Marcelo, iki şampiyonlukta da büyük pay sahibi olmuştu.

Brezilyalı savunmacının eşi Tatiane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi. Tatiane mesajında, "Beşiktaş taraftarlarından gelen her bir mesaja teşekkür ederim. İnanılmazsınız. Tanrı'nın planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

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