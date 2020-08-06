Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran açıklama

Fransa'da Olympique Lyon forması giyen ve sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların teklifini kabul etti.

Kulübüne ise bu transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önerildi ve aradaki ufak pürüzlerin giderilmesiyle tarafların el sıkışacağı öğrenildi. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Marcelo, iki şampiyonlukta da büyük pay sahibi olmuştu.

Brezilyalı savunmacının eşi Tatiane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi. Tatiane mesajında, "Beşiktaş taraftarlarından gelen her bir mesaja teşekkür ederim. İnanılmazsınız. Tanrı'nın planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.