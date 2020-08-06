Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran açıklama
Stoper arayışlarını sürdüren ve eski futbolcusu Marcelo Guedes'in peşini bırakmayan Beşiktaş, transferi sonlandırmaya çok yaklaştı.
Fransa'da Olympique Lyon forması giyen ve sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların teklifini kabul etti.
Kulübüne ise bu transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önerildi ve aradaki ufak pürüzlerin giderilmesiyle tarafların el sıkışacağı öğrenildi. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Marcelo, iki şampiyonlukta da büyük pay sahibi olmuştu.
Brezilyalı savunmacının eşi Tatiane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi. Tatiane mesajında, "Beşiktaş taraftarlarından gelen her bir mesaja teşekkür ederim. İnanılmazsınız. Tanrı'nın planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.