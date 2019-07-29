0553 313 94 23

'Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum'

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Ak, geçmiş yıllarda siyah-beyazlılarla arasında geçen gerginlikten dolayı Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
'Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum'

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Orhan Ak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçmiş yıllarda milli futbolcu Emre Belözoğlu ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında yaşanan gerginliği hatırlatarak, "Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda, yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması ve ardından fiziksel temasa dönüşmesi sonucunda, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim. Bugün yanımdaki herhangi bir kişiye benzer şekilde sözlü ve fiziksel şiddet içeren bir müdahalede bulunulsa, onu da korumak için elimden geleni yaparım." ifadelerini kullandı.

Herkesin sevdiği bir insan benzer durumda kaldığında, hiçbir şey yapmadan bir kenarda duramayacağını savunan Ak, şu görüşlere yer verdi:

"Hatalı olduğum nokta, yaşanan bu yoğun gerginlik anında her iki tarafın karşılıklı olarak kontrolden çıkmış olmasına müsaade etmiş olmam. Olayların bu noktaya gelmiş olmasını engelleyebilmiş olmayı tüm kalbimle isterdim. O günden beri kendimle olan her hesaplaşmamda, çok daha soğukkanlı davranabilecek güçte olduğum gerçeğiyle yüzleşiyorum. Keşke bunu yapabilmiş olsaydım. Keşke olayları yatıştırabilmiş olsaydım. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum. Fakat bugün yaşanan olaylara bakınca beni esas üzen şey; bu olayın Beşiktaş taraftarına karşı bilerek ve isteyerek yapmış olduğum bir hareket ve tutum olarak yansıtılması. O gün orada yanımdaki sporcu kardeşime bir zarar gelmesini engellemekten başka hiçbir düşüncem yoktu. Tepki gösterdiğim kişilerin hangi takımın taraftarı olduğunun, verdiğim tepkinin dozu ya da şekli ile hiçbir bağlantısı yoktur."

Tek amacının büyük Beşiktaş camiasının bu sene hak ettiği şampiyonluğa ulaşması için elinden gelen tüm çabayı sarf etmek olduğunu kaydeden Ak, "Beşiktaş Futbol Takımı bana müthiş bir teknik ekibin parçası olarak, çok iyi bir oyuncu grubuyla çalışma imkanı verdi. Bu büyük camianın bana gösterdiği güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışmaya hazırım. Takımımız üzerinde oluşan ve şampiyonluk yolunda itici bir güç olarak kullanacağımız huzurlu ve mutlu ortamın bozulmasını engellemek adına sizlerin desteğine ihtiyacım var. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sahip olduğu tüm başarı ve güzel anıları futbola borçlu olduğuna dikkati çeken Ak, "Futbolculuk kariyerimi sonlandırırken kendime bir söz vermiştim; bu ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacaktım. Okudum, araştırdım, dünyanın en önemli kulüplerini ziyaret ederek; futbolumuzun kalitesini ve seyir zevkini nasıl artırabileceğimizi anlamaya çalıştım. Bu bilgi, birikim ve tecrübemi de Türk futbolunun en köklü kulübünün hizmetine sunma onuru, arzusu ve heyecanını yaşamam gereken günlerde, içinde bulunduğum durumla ilgili üzgün ve şaşkınım. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması, olaya ilişkin bu açıklamayı yapmamı zorunlu kıldı." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Telefonla konuşabilmek için cami minaresine çıkıyorlar
    1. Telefonla konuşabilmek için cami..
    2. TBMM Başkanı Şentop'tan TİKA..
    3. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2..
    4. Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti..
    5. Yeni yerleşim yerlerinde asfalt..
    6. Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü..
    7. Volkan Köklü: "Oto yıkama dijitale..
    8. Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. TCMB döviz kurları
    11. Edremit Belediyesi Altınolukspor’da..
    12. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    13. Bağışları evlerinden teslim alınıyor
    14. Fındık toplama tarihleri belli oldu
    15. Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi..
    16. Japonya’da yaşayan Türk iş adamı..
    17. Banu Güven ile İsmail Saymaz arasında..
    18. Flaş transfer açıklandı! Deportivo'dan..
    19. Masa tenisine ‘şampiyon’ yatırım
    20. Chubb’da üst düzey atama
    21. 15 Temmuz şehitleri fidanda yaşayacak
    22. Akhisar Belediyesi’nden sabah..
    23. Küçük çocuktan insanlık dersi
    24. Çocuklara reklamsız içerikler
    25. Biga Belediyesi Kurban Bayramına hazır
    26. Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    27. AK Parti ve MHP’den birliktelik tablosu
    28. Hamitler değer kazanıyor
    29. Bir sen eksiktin Ekrem! İmamoğlu'ndan..
    30. İngiltere'de yoksul kişi sayısı..
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'