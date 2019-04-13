Beşiktaş taraftarı tribünleri doldurdu Beşiktaş-M.

Beşiktaş-M.Başakşehir karşılaşması öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar stadı doldurdu. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, maçın başından itibaren takımlarına büyük destek verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş, lider Başakşehir’i konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park’ı doldurdu. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala tribünleri dolduran Beşiktaşlılar, maçın başından itibaren takımlarına büyük destek verdi. Başlama vuruşundan önce tribünler futbolcuları çağırırken, Burak Yılmaz taraftarları coşturan isim oldu. Burak’ın reaksiyonu sonrasında tribünler daha da çok bağırarak takımlarına destek verdi.

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