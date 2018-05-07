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Beşiktaş taraftarı stadı Şenol Güneş diye inletti!

Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ve futbolculara taraftarlar büyük destek verdi. Güneş, tribünleri selamlayarak sevgi gösterisine karşılık verdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:36
Beşiktaş taraftarı stadı Şenol Güneş diye inletti!

Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Kayserispor’u konuk ederken, Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş’e uzun süre tezahüratta bulundu. Maçın başlamasına çok az bir süre kala Şenol Güneş için tezahüratta bulunan taraftarlara tecrübeli çalıştırıcı el sallayarak karşılık verdi. Taraftarlar, Şenol Güneş’in ardından bütün takımı tribünlere çağırarak maç öncesinde moral verdi.


Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:36
  1. Kayseri
  2. Teknik Direktör
  3. Spor Toto
  4. Şenol Güneş
  5. Beşiktaş

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