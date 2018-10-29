Beşiktaş Taraftarı, Özyakup'u ıslıkladı
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilere maruz kalan Oğuzhan, Çaykur Rizespor maçında taraftarlar tarafından protesto edildi.29 Ekim 2018 Pazartesi 22:16
Beşiktaş taraftarları, 65. dakikada oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'u ıslıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup protesto edildi.
Oğuzhan Özyakup, 65. dakikada kenara gelirken Beşiktaş taraftarı oyuncuyu ıslıkladı. Milli futbolcunun yerine Medel oyuna dahil oldu.
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