Beşiktaş taraftarı: Onurluyuz, gururluyuz,şerefliyiz

Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kaldığı yerden devam etmesine tepki olarak sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'a taraftarlarından destek geldi.Kara Kartal'ın taraftarları Fenerbahçe taraftarının "Korkacaksanız oynamayalım" paylaşımına karşılık Süleyman Seba içerikli paylaşımlar yaptılar. Paylaşımların en öne çıkanı ise afsane başkan Süleyman Seba resmiyle yapılan "Onurluyuz, gururluyuz, şerefliyiz" paylaşımı oldu.

Fenerlilerden Beşiktaş'a: Korkacaksanız oynamayalım