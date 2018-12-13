Beşiktaş taraftarı Malmö Başkanı Hakan Jeppson'ı unutmadı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Malmö ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı taraftarlar geçen hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson'ı unutmadı.13 Aralık 2018 Perşembe 21:27
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetiyor.
Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı
Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan müsabaka öncesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı.
57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulunurken, siyah beyazlı taraftarlar Hakan Jeppsson'ı alkışladı.
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