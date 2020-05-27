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Spor

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:35:34 -
Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, minik kale maç, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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