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Spor Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak
Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş yarın Gaziantep'i konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:59:00 -
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep'i ağırlayacak

Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.

Son 4 maçını kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyasapor'u deplasmanda 1-0'la geçti.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki takım 4. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Gaziantep, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette siyah-beyazlıların bir, Güney Doğu temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.

Geçen sene Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı ise Gaziantep 3-1 kazanmıştı.

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