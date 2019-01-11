Beşiktaş, Sivasspor'un yıldız futbolcusuna talip oldu!

Beşiktaş'a sürpriz sağ bek adayı. Listesinde Sampdoria’dan Polonyalı Bartosz Bereszynski, Atalanta’da Timothy Castagne ve Roma’dan Hollandalı Karsdorp gibi oyuncular bulunan Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine son olarak Sivasspor’da forma giyen Brezilyalı Douglas’ı aldığı ortaya çıktı.

Yiğidolar’ın hocası Hakan Keleş, Kartal’ın 28 yaşındaki Brezilyalı sağ beklerini transfer etmek istediğini açıklayıp, “Douglas, Barcelona’dan kiraladığımız bir oyuncu. Beşiktaş’tan talep var ama biz şu an bırakmak istemiyoruz. Bizim Beşiktaş’tan Fatih Aksoy ile temasımız var” diyerek pazarlıkları doğruladı. Beşiktaş yönetiminin Sivas’tan Douglas’ı kadrosuna katmak için genç Fatih’i takasta kullanmayı planladığı ifade ediliyor.