0553 313 94 23

Beşiktaş, Sivasspor'un yıldız futbolcusuna talip oldu!

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı Douglas'a talip oldu.

11 Ocak 2019 Cuma 02:41
Beşiktaş, Sivasspor'un yıldız futbolcusuna talip oldu!

Beşiktaş'a sürpriz sağ bek adayı. Listesinde Sampdoria’dan Polonyalı Bartosz Bereszynski, Atalanta’da Timothy Castagne ve Roma’dan Hollandalı Karsdorp gibi oyuncular bulunan Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine son olarak Sivasspor’da forma giyen Brezilyalı Douglas’ı aldığı ortaya çıktı.

Yiğidolar’ın hocası Hakan Keleş, Kartal’ın 28 yaşındaki Brezilyalı sağ beklerini transfer etmek istediğini açıklayıp, “Douglas, Barcelona’dan kiraladığımız bir oyuncu. Beşiktaş’tan talep var ama biz şu an bırakmak istemiyoruz. Bizim Beşiktaş’tan Fatih Aksoy ile temasımız var” diyerek pazarlıkları doğruladı. Beşiktaş yönetiminin Sivas’tan Douglas’ı kadrosuna katmak için genç Fatih’i takasta kullanmayı planladığı ifade ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 02:41
  1. Kars
  2. Beşiktaş
  3. Sivasspor
  4. Douglas
  5. Demir Grup Sivasspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HSK'nın meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
    1. HSK'nın meslekten ihraç kararı Resmi..
    2. Beşiktaş, Sivasspor'un yıldız..
    3. AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri..
    4. E okul vbs takdir teşekkür hesaplama..
    5. ABD'nin savaş gemisi hamlesine yanıt!..
    6. FSM Köprüsü'ndeki trafik kazası araç..
    7. YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl..
    8. Bolu'da iki katlı ahşap binada yangın
    9. İran'dan kritik Irak görüşmesi!
    10. 'Suudilerle asla ticaret yapmayız'..
    11. "Okyanuslar tahmin edilenden yüzde 40..
    12. Tekirdağ'da korku dolu anlar! Boyu 6..
    13. Sapkın zihniyetten 'darbe' sinyali:..
    14. Maduro'ya küstah sözler: Onu tanımıyoruz
    15. Bakan Soylu'dan terör vurgusu:..
    16. Ukrayna'da Türk vatandaşı iki..
    17. Afrika ülkesinde seçim sonuçları..
    18. Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması:..
    19. Pompeo'dan "Orta Doğu Stratejik..
    20. "Türkiye bizim vazgeçilmez ve değişmez..
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'ye geleceğini açıkladı: Erdoğan ile bu kanalın...
    Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'ye geleceğini açıkladı: Erdoğan ile bu kanalın...