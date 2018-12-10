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Beşiktaş şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyoruz...

10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park yakınında ve Maçka parkında gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırıda şehit düşen 38'i polis, 8'i sivil 44 vatan evladını saldırının yıldönümünde rahmetle yad ediyoruz...

10 Aralık 2018 Pazartesi 05:44

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana gelmişti.

Patlamalardan ilki gece saat 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi. İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı. 

Düzenlenen hain saldırıda 44 vatan evladının şehit, 166'sının yaralı olduğu açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 05:44
  1. Bursa
  2. 10 Aralık 2016
  3. beşiktaş saldırısı
  4. Beşiktaş şehitleri

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  • şenay doğanşenay doğan25 dk önce
    allah rahmet eylesin allaha emanet olun
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