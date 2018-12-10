Beşiktaş şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyoruz...

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana gelmişti.

Patlamalardan ilki gece saat 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi. İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

Düzenlenen hain saldırıda 44 vatan evladının şehit, 166'sının yaralı olduğu açıklanmıştı.