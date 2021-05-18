Süper Lig şampiyonluğunun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın da sahibi oldu. Taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, şampiyonluk kutlamasına taraftar alınacak mı?

Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman? Şampiyonluk kutlamasına taraftar alınacak mı?

Şampiyonluk kutlamalarına ilişkin Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın yarın (19 Mayıs) Vodafone Park’ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilecektir. Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterecekleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Normalleşmenin başlangıcı ile birlikte şampiyonluk kupamızı taraftarlarımızla buluşturacağımızdan Camiamızın şüphesi olmasın” denildi.