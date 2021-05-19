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Spor Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
Spor

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Siyah-beyazlı takım, Küçüksu'dan deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 18:40:00 -
Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş Futbol Takımı, kupa töreni için deniz yoluyla Vodafone Park’a hareket etti. Futbolcular teknelerle kendilerine eşlik eden taraftarı selamladı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.

Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarının Dolmabahçe'ye gelişi öncesinde Beşiktaş'ta bir araya geldi. Taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini sürdürdü.

Emniyet güçleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve Vodafone Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet güçleri, Kabataş ve Beşiktaş yönünden taraftarların stada gidişini engelledi. Polis, Dolmabahçe'de toplanan az sayıdaki taraftarı da uzaklaştırdı.

 

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