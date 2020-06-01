  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:45:03 -
Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı ve üç grup halinde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı