Beşiktaş sahasında 3 puan peşinde! Muhtemel 11'ler

Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

Evinde 45 maçtır yenilmiyor

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Vodafone Park'ta üst üste 12 maçı kazandı

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı.

Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

Stat: Vodafone Park

Saat: 21:45

Hakem: Halis Özkahya

Yayın: beIN SPORTS

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan , Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Negredo.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Chico, Doğukan, Maicon, Danilo, Hakan, Vainqueur, Doukara.

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz