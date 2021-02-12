Beşiktaş rotasyona gidiyor!

Dün kupada Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Montero'nun sakatlığı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesinde epey düşünceli. Tecrübeli teknik adamın elindeki sol beklerden N'Sakala, ligde oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Rıdvan ise sakat. Kara Kartal'da stoper bölgesi de bir hayli sıkıntılı. Hırvat savunmacı Vida cezalı, Montero ise dün sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Montero: Daha güçlü döneceğim

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın Gençlerbirliği karşısında mecburi değişikliğe gidecek. Yalçın sol bekte geçen hafta olduğu gibi Necip’i stoper tandeminde Wellinton'un yanında Atiba’yı oynatması bekleniyor. Karşılaşmanın ardından Montero sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ulaştığımız zafer ve yarı final başarısı için bu harika takımı tebrik ediyorum. Destek mesajları için tüm taraftarlara teşekkürler, yakında çok daha güçlü döneceğim” ifadelerini kullandı.