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Spor Beşiktaş Rosier için 3 milyon Euro gözden çıkarıldı
Spor

Beşiktaş Rosier için 3 milyon Euro gözden çıkarıldı

Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Francisco Montero üçlüsü arasında önceliğini belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:56:00 -
Beşiktaş Rosier için 3 milyon Euro gözden çıkarıldı

Beşiktaş, kiralık üç yıldızının da bonservisini almak istiyor. Ekonomik koşullar devreye girdiğinde Rosier; Ghezzal ve Montero'nun arasından sıyrılıyor. Fransız sağ bek bonservisinin alınamaması halinde 1 yıl daha kiralanacak. 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran Kartal, Portekiz ekibi Sporting ile görüşmelere devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Francisco Montero üçlüsü arasında önceliğini belirledi. Siyah-beyazlılar, üç oyuncuyu da kadrosunda tutmak istiyor ancak ekonomik koşullar gereği yaz döneminde bütçenin azalacağı beklenirken, işi zor olan Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği ilk isim sağ bek Rosier. 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran Kartal, Portekiz ekibi Sporting ile görüşmelere devam ediyor. Yönetim sezon sona ermeden işi bitirerek taraftarına da sürpriz yapmak istiyor. Bonservisle olmaması halinde Rosier için 1 yıl daha kiralık seçeneği masaya koyulacak.

Kaynak: Sabah

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