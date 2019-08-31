Beşiktaş Rizespor maçı muhtemel 11'leri Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler mücadelede yer alacak 11'leri merak ediyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler mücadelede yer alacak 11'leri merak ediyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının muhtemel 11'leri... Beşiktaş Rizespor maçını kim yönetecek? Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Abdullah Avcı'nın eli güçlendi Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kamp döneminde sakatlanan futbolcuların iyileşmesiyle yüzü gülmeye başladı. Sakat futbolcuların takımla birlikte çalışmaya başlamasının ardından Abdullah Avcı'nın kadro kurma konusunda eli kuvvetlendi. Beşiktaş Rizespor muhtemel 11'leri Beşiktaş Karius Gökhan Ruiz Vida Rebocho Dorukhan Oğuzhan Ljajic Boyd N'Koudou Güven Çaykur Rizespor Gökhan Aberhoune Chatziisaias Melnjak Moroziuk Attamah Vetrih Samudio De Pauw Boldrin Oğulcan Süper Lig puan durumu

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