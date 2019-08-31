Beşiktaş Rizespor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler mücadelede yer alacak 11'leri merak ediyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının muhtemel 11'leri...31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler mücadelede yer alacak 11'leri merak ediyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının muhtemel 11'leri...
Beşiktaş Rizespor maçını kim yönetecek?
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Abdullah Avcı'nın eli güçlendi
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kamp döneminde sakatlanan futbolcuların iyileşmesiyle yüzü gülmeye başladı. Sakat futbolcuların takımla birlikte çalışmaya başlamasının ardından Abdullah Avcı'nın kadro kurma konusunda eli kuvvetlendi.
Beşiktaş Rizespor muhtemel 11'leri
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Ruiz
Vida
Rebocho
Dorukhan
Oğuzhan
Ljajic
Boyd
N'Koudou
Güven
Çaykur Rizespor
Gökhan
Aberhoune
Chatziisaias
Melnjak
Moroziuk
Attamah
Vetrih
Samudio
De Pauw
Boldrin
Oğulcan
Süper Lig puan durumu
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