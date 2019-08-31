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Beşiktaş Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler mücadelede yer alacak 11'leri merak ediyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının muhtemel 11'leri...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
Beşiktaş Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler mücadelede yer alacak 11'leri merak ediyor. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Rizespor maçını kim yönetecek?

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Abdullah Avcı'nın eli güçlendi

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kamp döneminde sakatlanan futbolcuların iyileşmesiyle yüzü gülmeye başladı. Sakat futbolcuların takımla birlikte çalışmaya başlamasının ardından Abdullah Avcı'nın kadro kurma konusunda eli kuvvetlendi.

Beşiktaş Rizespor muhtemel 11'leri

Beşiktaş

Karius

Gökhan

Ruiz

Vida

Rebocho

Dorukhan

Oğuzhan

Ljajic

Boyd

N'Koudou

Güven

Çaykur Rizespor

Gökhan

Aberhoune

Chatziisaias

Melnjak

Moroziuk

Attamah

Vetrih

Samudio

De Pauw

Boldrin

Oğulcan

Süper Lig puan durumu

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
  1. Beşiktaş Rizespor maçı muhtemel 11'leri
  2. Beşiktaş
  3. Çaykur Rizespor
  4. Rizespor
  5. Süper Lig
  6. Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman?

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