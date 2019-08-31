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Beşiktaş Rizespor maçı maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Rizespor maç özeti ve skoru

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geldi. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının tüm detayları...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:44
Beşiktaş Rizespor maçı maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Rizespor maç özeti ve skoru

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geldi. İşte, Beşiktaş Rizespor maçının tüm detayları...

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. İşte, zorlu mücadeledenin tüm ayrıntıları.

MAÇ SONUCU: 1-1

Maçtan dakikalar 

4. dakikada sol kanattan hareketlenen Caner’in pasında topla buluşan Adem Ljajic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

11. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Lens’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

13. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

18. dakikada Boyd’un ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda defanstan seken top Güven Yalçın’da kaldı. Güven’in altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

21. dakikada sol kanattan Adem Ljajic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarıya gitti.

34. dakikada sol taraftan Adem Ljajac’in kullandığı köşe vuruşunda direk kaleye giden topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

37. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında orta sahada topla buluşan Pauw’un ara pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan’ın ceza sahası içine girip kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

53. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

55. dakikada sol kanatta topu alan N’Koudou’nun yerden direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

73. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkte bulunan N’Koudou’nun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

76. dakikada Adem Ljajic’in ceza sahası içine rakiplerini geçerek girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

90+7. dakikada sağ taraftan Samudio’nun içeri çevirdiği topa arka direkte Vetrih’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu , Kerem Ersoy , Mehmet Cem Hanoğlu 

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz , Caner Erkin , Dorukhan Toköz , Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup (Douglas dk. 46), Lens (Rebocho dk. 86), Tyler Boyd (N’Koudou dk. 46), Güven Yalçın 

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan , Morozyuk (Orhan dk. 67), Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Pauw  (Diomande dk. 80 ), Boldrin, Samudio, Oğulcan Çağlayan (Scepovic dk. 61)

Goller: Vida (dk. 53) (Beşiktaş), Oğulcan Çağlayan (dk. 37) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Lens, Dorukhan, Adem Ljajic, Rebecho, Nkoudou (Beşiktaş), Morozyuk (Çaykur Rizespor)



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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45
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