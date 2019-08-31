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Beşiktaş Rizepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 3. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 3. Haftası bugün oynanacak 3 maçla deva edecek. Peki, Beşiktaş Rizepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55
Beşiktaş Rizepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 3. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 3. haftası bugün oynanacak 3 maçla deva edecek. Peki, Beşiktaş Rizepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş ile Çaykur Rizespor bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. İşte, zorlu mücadele öncesinde tüm detaylar!

1 mağlubiyet, 1 galibiyet

Ligde geride kalan iki haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Hedef galibiyet

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında.

Araya moralli girmek istiyor

Vodafone Park'ta Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine yenilmeyen, son 7 müsabakadan üçer puanla ayrılan, son 29 müsabakada ise gol atmayı başaran Beşiktaş, bu istikrarını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’ta eksikler var

Hafta içinde deneyimli oyuncuları Ricardo Quaresma ve Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş Rizepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor bu akşam saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Beşiktaş Rizepspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak.

Süper Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Beşiktaş Rizepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  4. Beşiktaş Rizepspor maçı ne zaman?
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