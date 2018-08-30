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Beşiktaş-Partizan maçında şok sakatlık!

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Partizan'ı konuk eden Beşiktaş'ta Necip Uysal, mücadelenin 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:58
Beşiktaş-Partizan maçında şok sakatlık!

Beşiktaş-Partizan karşılaşmasının 8. dakikasında Scekic ile çarpışan Necip Uysal, oyuna geri döndü ancak 37. dakikada, baş dönmesi nedeniyle yerini Oğuzhan'a bıraktı. 

Beşiktaş'ın Partizan ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın 8. dakikasında Aleksandar Scekic ile Necip Uysal kafa kafaya çarpıştı. Necip'in sağ kaşında şişme meydana gelirken, Scekic'in başında açılma oluştu. İki futbolcu da yapılan tedavilerinin ardından oyuna devam ederken, Necip Uysal, dakikalar 25'i gösterdiğinde hakemi uyardı ve başının döndüğünü ifade etti. Beşiktaş'ın sağlık görevlileri sahaya gelip oyuncunun durumunu kontrol ettikten sonra kulübeye değişiklik işareti yaptı.

Necip, 27. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 21:58
  1. Beşiktaş
  2. Partizan

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