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Spor Beşiktaş Nikola Kalinic'i transfer ediyor
Spor

Beşiktaş Nikola Kalinic'i transfer ediyor

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcu Nikola Kalinic'le ilgilendiğini söyleyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Siyah beyazlı ekibin bu oyuncuyu kadrosuna katacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 05:26:00 -
Beşiktaş Nikola Kalinic'i transfer ediyor

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yakın bir zamanda Hırvat futbolcu Nikola Kalinic'i transfer edeceğini açıkladı.

"Büyük ihtimal olacak"

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sağ bek transferinde Nazım'ı istediğini ancak anlaşmanın henüz gerçekleşmediğini belirterek, Kalinic'i muhtemelen Beşiktaş'ın renklerine katacağını ve Sergen Yalçın'ın bütçeye göre bir şeyler ayarlamaya çalıştığını söyledi.

Beşiktaş bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta Beşiktaş rakibini 3-1'lik skorla yendi. Trabzonspor'un tek golünü yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür kaydetti.

 

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