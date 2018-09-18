Beşiktaş, Negredo'nun yerine eski golcüsünü getiriyor! Ocak ayında takıma katılıyor
Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılmasının ardından devre arasında forvet transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'i transfer etmek için girişimlere başladığı kaydedildi.18 Eylül 2018 Salı 13:43
Vagner Love ve Larin'i yetersiz bulan Siyah- Beyazlı yönetim devre arasında daha iyi bir golcü bulmak için kolları şimdiden sıvadı.
Beşiktaş'ın ilk hedefinin daha önce de gündemde olan eski golcüleri Mario Gomez olduğu öğrenildi.
TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALACAK
Başkan Fikret Orman'ın Mario Gomez'i mutlaka takıma geri getirerek taraftarın gönlünü almaya çalışacağı belirlendi. En iyi performansını Beşiktaş'ta sergileyen Gomez için tüm şartlar zorlanacak.
İLK ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ
Gomez'in transferiyle önemli bir hamle yapmak isteyen yönetimin bu oyuncu için ilk planda kiralama teklifi yapacak. Bunda sonuç alamazsa Alman golcünün bonservis bedeliyle alınması için hamle yapılacak.
BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR
Stuttgart'ta takımın bankosu olmasına rağmen Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediği öğrenilen Alman futbolcunun yapılacak teklife bu kez evet diyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
41 MAÇTA 28 GOLÜ VAR
Beşiktaş formasını 2015-2016'da giyen Gomez 41 resmi maçta 28 gol kaydetti. Siyah-Beyazlı ekibin o sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Alman golcü ardından Wolfsburg'a transfer olmuştu.
(Takvim)
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