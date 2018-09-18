THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Beşiktaş, Negredo'nun yerine eski golcüsünü getiriyor! Ocak ayında takıma katılıyor

Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılmasının ardından devre arasında forvet transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'i transfer etmek için girişimlere başladığı kaydedildi.

18 Eylül 2018 Salı 13:43
Beşiktaş, Negredo'nun yerine eski golcüsünü getiriyor! Ocak ayında takıma katılıyor

Vagner Love ve Larin'i yetersiz bulan Siyah- Beyazlı yönetim devre arasında daha iyi bir golcü bulmak için kolları şimdiden sıvadı.

Beşiktaş'ın ilk hedefinin daha önce de gündemde olan eski golcüleri Mario Gomez olduğu öğrenildi.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALACAK

Başkan Fikret Orman'ın Mario Gomez'i mutlaka takıma geri getirerek taraftarın gönlünü almaya çalışacağı belirlendi. En iyi performansını Beşiktaş'ta sergileyen Gomez için tüm şartlar zorlanacak.

İLK ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ

Gomez'in transferiyle önemli bir hamle yapmak isteyen yönetimin bu oyuncu için ilk planda kiralama teklifi yapacak. Bunda sonuç alamazsa Alman golcünün bonservis bedeliyle alınması için hamle yapılacak.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR

Stuttgart'ta takımın bankosu olmasına rağmen Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediği öğrenilen Alman futbolcunun yapılacak teklife bu kez evet diyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

41 MAÇTA 28 GOLÜ VAR

Beşiktaş formasını 2015-2016'da giyen Gomez 41 resmi maçta 28 gol kaydetti. Siyah-Beyazlı ekibin o sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Alman golcü ardından Wolfsburg'a transfer olmuştu.

(Takvim)

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 13:43
  1. Beşiktaş
  2. Alvaro Negredo
  3. Mario Gomez
  4. Stuttgart
  5. Bundesliga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Uzay Kuvvetleri kuruluyor! Toplam rakam...
    1. ABD Uzay Kuvvetleri kuruluyor! Toplam..
    2. TÜSİAD Başkanı Bilecik: Artık yüksek..
    3. Otomobil takla atarak ters döndü: 5..
    4. Van kahvaltısının 'baş tacı' artık..
    5. Rus Büyükelçi: Rus-Türk ilişkileri..
    6. Emre Mor'dan dikkat çeken sözler!
    7. Teröristleri görünce yüzlerine tükürdü!
    8. Talimat gönderdiler: 1 saat içinde..
    9. Keleş: Hapisten yeni çıkmış, içmiş..
    10. Keşaplı'ya tarihi görev!
    11. Çanakkale'deki termik santralde yangın..
    12. TÜSİAD: Yüksek kalitede üretime..
    13. Borsa ilk yarıda arttı
    14. 2 askerimizi şehit eden 9 terörist..
    15. Afrin'de yakalanan 9 terörist adliyeye..
    16. İdlib'de bundan sonra ne olacak? Bakan..
    17. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 29..
    18. Batman’da gelin ve damat da kavgaya..
    19. Rusya'dan İsrail'e karşı ilk hamle!
    20. Avrupa Birliği'nden flaş İdlib çağrısı!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!