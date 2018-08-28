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Beşiktaş, Negredo formülünü buldu

Beşiktaş, son maçlarda attığı kritik gollerle dikkat çeken Negredo'ya daha düşük bir maaşla yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

28 Ağustos 2018 Salı 17:01
Beşiktaş, Negredo formülünü buldu

Negredo'nun Beşiktaş'taki geleceği netleşmeye başladı. İspanyol golcüyü takımdan göndermek isteyen yönetim, yüksek maaşı nedeniyle oyuncuya talip bulamamıştı.

Son maçlarda kritik gollere imza atan tecrübeli oyuncunun takımda kalması için yeni bir formül bulundu.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, NEGREDO'NUN MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEK İSTİYOR

Deneyimli futbolcunun maaşında indirime gitmek isteyen yönetim, golcü futbolcuya daha düşük maaşla 2 yıllık yeni bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 17:01
  1. Beşiktaş
  2. Negredo

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